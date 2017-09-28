Италия вышла на третье место в таблице коэффициентов УЕФА

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Италия вышла на третье место в таблице коэффициентов УЕФА

Благодаря успешным выступлениям клубов Серии А во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов Италия вышла на третье место в таблице коэффициентов УЕФА.

Суммарный коэффициент итальянцев теперь составляет 64,082, что позволило им опередить Германию (63,988).

Стоит отметить, что Италия вернулась на третье место в ТК УЕФА впервые с 2010 года. Эта позиция позволяет Серии А делегировать в Лигу Чемпионов четыре команды. 

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