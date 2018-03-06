Итальянец Страмаччони уволен из "Спарты"

Теги спарта прагаандреа страмаччони

Итальянец Страмаччони уволен из "Спарты"

"Спарта" объявила об отставке Андреа Страмаччони, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство чешского клуба приняло решение об увольнении наставника из-за серии неудовлетворительных результатов.

После 19 туров "Спарта" занимает пятое место в чемпионате Чехии и отстает от лидера на 14 очков.

Стоит отметить, что ранее 42-летний Страмаччони безуспешно тренировал "Интер", "Удинезе" и "Панатинаикос".

Не пропустите: Монк - новый наставник "Бирмингема". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов