Итальянец Страмаччони уволен из "Спарты"

"Спарта" объявила об отставке Андреа Страмаччони, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство чешского клуба приняло решение об увольнении наставника из-за серии неудовлетворительных результатов.

После 19 туров "Спарта" занимает пятое место в чемпионате Чехии и отстает от лидера на 14 очков.

Стоит отметить, что ранее 42-летний Страмаччони безуспешно тренировал "Интер", "Удинезе" и "Панатинаикос".

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