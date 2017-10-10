Итальянская федерация футбола определилась с преемником Вентуры

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Итальянская федерация футбола определилась с преемником ВентурыИтальянская федерация футбола определилась с преемником главного тренера сборной команды страны Джампьеро Вентуры.

Так, по сведениям Express Sport, новым "рулевым" "скуадры адзурры" должен стать нынешний наставник лондонского "Челси" Антонио Конте, у которого разладились отношения с руководством его клуба. Ожидается, что 48-летний специалист вернется в сборную Италии по окончанию Чемпионата Мира в России.

Напомним, вчера сборная Италии обыграла Албанию. | soccernews.ru

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