Итальянская федерация футбола определилась с преемником Вентуры

Итальянская федерация футбола определилась с преемником главного тренера сборной команды страны Джампьеро Вентуры.

Так, по сведениям Express Sport, новым "рулевым" "скуадры адзурры" должен стать нынешний наставник лондонского "Челси" Антонио Конте, у которого разладились отношения с руководством его клуба. Ожидается, что 48-летний специалист вернется в сборную Италии по окончанию Чемпионата Мира в России.

Напомним, вчера сборная Италии обыграла Албанию. | soccernews.ru