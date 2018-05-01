Итальянская федерация футбола прокомментировала информацию о переговорах с Манчини

Комиссар Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини подтвердил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить национальную сборную.

"Костакурта, Ориали и Манчини провели переговоры. Тренер заявил, что может решить вопрос со своим нынешним клубом "Зенитом" и готов возглавить сборную Италии. Мы договорились обсудить детали контракта 13 мая, когда в России завершится сезон. Должен сказать, что ещё ничего не решено", - Фаббричини ANSA.

Ранее сообщалось, что о назначении Манчини в сборную Италии будет объявлено до конца мая.

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