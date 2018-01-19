Итальянская полиция расследует покупку "Интера" Тохиром

Итальянская экономическая полиция начала расследование покупки "Интера" индонезийским бизнесменом Эриком Тохиром в 2013 году.

Как сообщает Football Italia, правоохранительные органы выясняют происхождение 79 миллионов евро - части денег, потраченных на приобретение 70 процентов акций миланского клуба у Массимо Моратти.

Стоит отметить, что аналогичные вопросы возникли и к новым владельцам "Милана".

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