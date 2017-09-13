Итальянская пресса: "Месси - игрок с другой планеты"

Итальянские СМИ похвалили ведущего форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси за игру против туринского "Ювентуса" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

Так, La Gazzetta Dello Sport поставила аргентинцу за матч против "старой сеньоры" оценку "9" по 10-бальной шкале, назвав его игроком с другой планеты. Издание Corriere Dello Sport обозвало Месси уже известным "Супер Лео", а Tuttosport назвало вклад лучшего бомбардира "Барсы" в победу своей команды более чем весомым.

Напомним, Вальверде похвалил Месси. | soccernews.ru