Итальянская пресса раскритиковала Верратти за матч против сборной Испании

Итальянская пресса раскритиковала полузащитника своей национальной сборной Марко Верратти за вчерашний матч против команды Испании.

Так, Le Corriere della Sera определила 24-летнего хавбека как худшего игрока поединка, поставив за встречу ему самый низкий балл. Gazzetta dello Sport заявила: "Марко Верратти был поражен красной волной". При этом в укор футболисту была поставлена желтая карточка, которую он получил в дебюте поединка, что сразу же сковало его действия в отборе мяча.

Напомним, Иско поиздевался над Верратти. | soccernews.ru