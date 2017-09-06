Итальянская пресса снова раскритиковала Верратти

Итальянская пресса снова раскритиковала ведущего полузащитника своей национальной сборной Марко Верратти.

Теперь 24-летнему хавбеку досталось от СМИ за вчерашний матч отборочного турнира к Чемпионату Мира против команды Израиля. Так, все ведущие издания страны в лице La Gazzetta Dello Sport, Tuttosport и Corriere Dello Sport поставили Верратти самую низкую среди его партнеров по сборной Италии оценку за игру - 5 из возможных 10-ти баллов.

Напомним, ранее итальянская пресса раскритиковала Верратти за матч против Испании. | soccernews.ru