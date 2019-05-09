Итальянская Серия А представила новый логотип

Теги серия а

Итальянская Серия А представила новый логотип

Итальянская Серия А подготовила ребрендинг логотипа.

Новый логотип чемпионата имеет вид буквы "А", изображенной в виде алмаза. Под буквой идет название турнира и спонсора (Telecom Italia Mobile).

Напомним, что Серия А была основана в 1898 году. Самое большее раз чемпионат покорялся "Ювентусу" (35 трофеев).

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