Итальянская Серия А представила новый логотип турнира

Со следующего сезона у итальянской Серии А будет новый логотип, сообщает официальный твиттер турнира.

В новом логотипе будет синяя буква А, надпись Серия А, а также название спонсора чемпионата - компании TIM.

The Lega #SerieA have unveiled the new logo for the tournament, which will be used from the 2019-20 season https://t.co/BBHNh6mQgp pic.twitter.com/oEBXCmrRA0