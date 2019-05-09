Итальянская Серия А представила новый логотип турнира

Со следующего сезона у итальянской Серии А будет новый логотип, сообщает официальный твиттер турнира.

В новом логотипе будет синяя буква А, надпись Серия А, а также название спонсора чемпионата - компании TIM.

The Lega #SerieA have unveiled the new logo for the tournament, which will be used from the 2019-20 season https://t.co/BBHNh6mQgp pic.twitter.com/oEBXCmrRA0 — footballitalia (@footballitalia) 9 мая 2019 г.

Напомним, что самым титулованным клубом Серии А является "Ювентус", который становился чемпионом 37 раз. Далее идут "Милан" и "Интер" (по 18), "Дженоа" (9), а также "Торино", "Болонья" и "Про Верчелли" (по 7).

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