Итальянская Серия А представила новый логотип турнира

Теги серия а

Итальянская Серия А представила новый логотип турнира

Со следующего сезона у итальянской Серии А будет новый логотип, сообщает официальный твиттер турнира. 

В новом логотипе будет синяя буква А, надпись Серия А, а также название спонсора чемпионата - компании TIM.

Напомним, что самым титулованным клубом Серии А является "Ювентус", который становился чемпионом 37 раз. Далее идут "Милан" и "Интер" (по 18), "Дженоа" (9), а также "Торино", "Болонья" и "Про Верчелли" (по 7).

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2 Наполи Наполи 35 73
3 Интер Милан Интер Милан 35 63
4 Аталанта Аталанта 35 62
5 Милан Милан 35 59
6 Рома Рома 35 59
7 Торино Торино 35 57
8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 35 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
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16 Дженоа Дженоа 35 36
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