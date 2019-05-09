Итальянская Серия А представила новый логотип турнира
Со следующего сезона у итальянской Серии А будет новый логотип, сообщает официальный твиттер турнира.
В новом логотипе будет синяя буква А, надпись Серия А, а также название спонсора чемпионата - компании TIM.
The Lega #SerieA have unveiled the new logo for the tournament, which will be used from the 2019-20 season https://t.co/BBHNh6mQgp pic.twitter.com/oEBXCmrRA0— footballitalia (@footballitalia) 9 мая 2019 г.
Напомним, что самым титулованным клубом Серии А является "Ювентус", который становился чемпионом 37 раз. Далее идут "Милан" и "Интер" (по 18), "Дженоа" (9), а также "Торино", "Болонья" и "Про Верчелли" (по 7).
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Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15