Итальянская Серия Б сокращена до 19 клубов

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Итальянская Серия Б сокращена до 19 клубов

Итальянская Серия Б сокращена с 22 до 19 клубов, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, три команды снялись с турнира из-за банкротства. Речь идёт о "Бари", "Чезене" и "Авеллино".

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