Итальянские гранды нацелились на Вайгля
Фото: твиттер Юлиана Вайгля/Автор неизвестен
"Ювентус", "Милан" и "Аталанта" проявляют интерес к немецкому полузащитнику "Бенфики" Юлиану Вайглю, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Представители клубов уже провели встречу с агентом хавбека.
В нынешнем сезон 26-летний Вайгль провел за "Бенфику" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
|36
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|26
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|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
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