Итальянские гранды нацелились на Вайгля

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Итальянские гранды нацелились на Вайгля

Фото: твиттер Юлиана Вайгля/Автор неизвестен

"Ювентус", "Милан" и "Аталанта" проявляют интерес к немецкому полузащитнику "Бенфики" Юлиану Вайглю, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Представители клубов уже провели встречу с агентом хавбека.

В нынешнем сезон 26-летний Вайгль провел за "Бенфику" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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