Итальянские клубы из Суперлиги смогут доиграть текущий сезон Серии А
Фото: Твиттер @SerieA
Федерация футбола Италии (ФФИ) постановила, что все возможные санкции против "Ювентуса", "Милана" и "Интера", которые планируют принять участие в Суперлиге, если и будут применяться, то со следующего сезона.
Таким образом текущий чемпионат будет завершен в штатном режиме.
Президент ФФИ Габриэле Гравины считает, что все изменения в мировом футболе должны происходить под руководством ФИФА и УЕФА и учитывать интересы всех заинтересованных сторон.
"Экстремизм в данном аспекте недопустим" — приводит слова функционера официальный сайт федерации.
В то же время Гравина заверил, что поддержит все санкции, наложенные на "сепаратистов", но не согласен с призывами изгнать "Ювентус", "Интер" и "Милан" уже сейчас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17