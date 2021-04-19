Итальянские клубы из Суперлиги смогут доиграть текущий сезон Серии А

Теги миланювентусинтер милан

Итальянские клубы из Суперлиги смогут доиграть текущий сезон Серии АФото: Твиттер @SerieA 
Федерация футбола Италии (ФФИ) постановила, что все возможные санкции против "Ювентуса", "Милана" и "Интера", которые планируют принять участие в Суперлиге, если и будут применяться, то со следующего сезона.

Таким образом текущий чемпионат будет завершен в штатном режиме.

Президент ФФИ Габриэле Гравины считает, что все изменения в мировом футболе должны происходить под руководством ФИФА и УЕФА и учитывать интересы всех заинтересованных сторон.
"Экстремизм в данном аспекте недопустим" — приводит слова функционера официальный сайт федерации.

В то же время Гравина заверил, что поддержит все санкции, наложенные на "сепаратистов", но не согласен с призывами изгнать "Ювентус", "Интер" и "Милан" уже сейчас. 

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