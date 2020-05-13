Итальянские клубы определились с датой возобновления сезона

Клубы Серии А проголосовали за возобновление чемпионата 13 июня, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, все 20 клубов выразили желание доиграть сезон, хотя ранее "Торино" и "Брешиа" предлагали завершить чемпионат досрочно.

После 26 туров лидером чемпионата Италии является "Ювентус", который набрал 63 очка. Второе место занимает "Лацио" (62). В первую тройку входит "Интер" (54).

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