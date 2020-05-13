Итальянские клубы определились с датой возобновления сезона

Теги серия а

Итальянские клубы определились с датой возобновления сезона

Клубы Серии А проголосовали за возобновление чемпионата 13 июня, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, все 20 клубов выразили желание доиграть сезон, хотя ранее "Торино" и "Брешиа" предлагали завершить чемпионат досрочно.

После 26 туров лидером чемпионата Италии является "Ювентус", который набрал 63 очка. Второе место занимает "Лацио" (62). В первую тройку входит "Интер" (54).

Не пропустите: Определился фаворит в борьбе за "нового Пирло". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Глава совета директоров "Динамо" Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Глава совета директоров "Динамо" Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов