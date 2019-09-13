Итальянские клубы поборются за молодого бразильца

Хавбек "Атлетико Паранаенсе" Бруно Гимараес может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По сведениям Globo Esporte, борьбу за 21-летнего бразильца ведут "Интер", "Наполи" и "Ювентус". Отмечается, что скауты этих клубов наблюдают за игрой футболиста.

Контракт Бруно с клубом рассчитан до 2023 года. Клаусула футболиста составляет 40 миллионов евро.

В этом сезоне Бруно отметился двумя забитыми мячами в 13 играх.

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