Итальянские клубы раскритиковали заголовок в издании Corriere dello Sport

Итальянские клубы были очень недовольны заголовком в издании Corriere dello Sport.

Газета анонсировала матч между "Ромой" и "Интером" обложкой с Лукаку и Смоллингом с заголовком Black Friday ("Черная пятница").

"Футбол - это культурное богатство. Мы всегда будем против какой-либо дискриминации", - написал "Интер" в твиттере"

Также на обложку отреагировали "Фиорентина" и "Рома"

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH