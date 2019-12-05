Итальянские клубы раскритиковали заголовок в издании Corriere dello Sport

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Итальянские клубы раскритиковали заголовок в издании Corriere dello Sport

Итальянские клубы были очень недовольны заголовком в издании Corriere dello Sport.

Газета анонсировала матч между "Ромой" и "Интером" обложкой с Лукаку и Смоллингом с заголовком Black Friday ("Черная пятница").

"Футбол - это культурное богатство. Мы всегда будем против какой-либо дискриминации", - написал "Интер" в твиттере"

Также на обложку отреагировали "Фиорентина" и "Рома" 

Матч "Интер" - "Рома" состоится завтра, 6 декабря, на стадионе "Джузеппе Меацца". 

А еще: Corriere dello Sport анонсировало матч "Интер" - "Рома" расистской обложкой | http://soccernews.ru
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