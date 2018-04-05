Итальянские "орлы" сразятся с австрийскими "быками": "Лацио" принимает "Зальцбург"

"Лацио" – "Зальцбург"

Стадион: "Олимпико"

Начало матча: 22:05

Арбитр: Овидиу Хэцеган

"Лацио" в 1/4 финала Лиги Европы встретится с одним из открытий турнира "Зальцбургом". Римляне в текущем сезоне выступают достаточно стабильно, хотя в чемпионате страны пока только пятые и место в Лиге чемпионов на будущий год им не гарантировано. Поэтому им необходимо постараться выиграть Лигу Европы. Пока нельзя сказать, что итальянцам в плей-офф попадались сильные соперники, жребий заносил их в Восточную Европу, сначала "Лацио" уверенно обыграл румынский "Стяуа", а затем благодаря победе в Киеве выбил "Динамо". Теперь "орлам" предстоит сразиться с командой из Австрии. Может показаться, что "Зальцбург" – это также соперник, который можно пройти особо не напрягаясь, однако это ошибочное впечатление.

Чемпион Австрии четырех последних лет имеет хороший еврокубковый опыт и в текущем сезоне в Лиге Европы еще не проигрывал. Начал сезон "Зальцбург" в Лиге чемпионов, где также не проиграл, сыграв дважды вничью с хорватской "Риекой", но этого не хватило для общей победы. Затем в Лиге Европы австрийцы оказались сильнее румынского "Вииторула", вышли группу, уверенно её выиграли, опередив "Марсель", "Гимараинш" и "Коньяспор", а в 1/16 финала встретились с "Реал Сосьедадом". Фаворитами считались испанцы, однако "Зальцбург" сумел победить дома 2:1, а в ответной игре вырвать ничью 2:2 на последних секундах. В 1/8 финала "Зальцбург" встретился с "Боруссией", быки неожиданно выиграли в Дортмунде, а затем отстояли нулевую ничью на своем поле. Постараются они сделать необходимый задел перед ответной игрой и сегодня на "Олимпико".

Интересные факты противостояния:

Команды дважды ранее встречались между собой. На групповом этапе ЛЕ 2009/2010 "Зальцбург" выиграл оба матча со счетом 2:1.

"Лацио" проиграл три последние игры против команд из Австрии.

"Зальцбург" выиграл у итальянских команд 3 игры из 12. Именно против итальянской команды австрийцы играли в своем первом и пока единственном еврокубковом финале. В Кубке УЕФА 1993/1994 "Интер" выиграл у "Зальцбурга" по сумме двух матчей 2:0 и завоевал трофей.

Ориентировочные составы:

"Лацио": Стракоша, Марушич, Филипе, Де Врей, Раду, Лукаку, Пароло, Милинкович-Савич, Лукас, Андерсон, Иммобиле.

"Зальцбург": Вальке, Лайнер, Ромальо, Калета-Цар, Алмер, Бериша, Самассеку, Хайдара, Шлагер, Даббур, Гулбрандсен.

Прогноз на матч "Лацио" – "Зальцбург":

У "Лацио" мощная атака в лице Иммобиле, Андерсона, Милинковича-Савича, однако "Зальцбург" уже сумел остановить не менее грозную "Боруссию", поэтому вряд ли стоит ожидать уверенной победы римлян, хотя в домашней игре они являются фаворитами.

Букмекеры предлагают на победу "Лацио" коэффициент 1.80, на ничью – 3.80, на "Зальцбург" – 5.00.

Вячеслав Горбачев

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