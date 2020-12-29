Итальянские СМИ: Хюсай все еще интересен "Спартаку"

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Итальянские СМИ: Хюсай все еще интересен "Спартаку"Московский "Спартак" продолжает следить за защитником "Наполи" Эльсеидом Хюсаем, сообщил итальянский журналист и эксперт по трансферному рынку Чиро Венерато.

"Пока самый четкий запрос был от "Ромы", но Хюсай интересен и другим клубам, — сказал журналист в эфире Radio Kiss Kiss. — Например, "Спартак". Они уже проявляли интерес к защитнику, даже делали запрос на трансфер, Гаттузо заблокировал переход.

Но все же, конечно, сам игрок хотел бы остаться в Италии, в Серии А. так что вариант с "Ромой" лучше всего подходит для этого".

В сезоне 2020/2021, 26-летний албанец  провел восемь матчей за "неаполитанцев" во всех турнирах.

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