Итальянские СМИ: Хюсай все еще интересен "Спартаку"
Московский "Спартак" продолжает следить за защитником "Наполи" Эльсеидом Хюсаем, сообщил итальянский журналист и эксперт по трансферному рынку Чиро Венерато.
"Пока самый четкий запрос был от "Ромы", но Хюсай интересен и другим клубам, — сказал журналист в эфире Radio Kiss Kiss. — Например, "Спартак". Они уже проявляли интерес к защитнику, даже делали запрос на трансфер, Гаттузо заблокировал переход.
Но все же, конечно, сам игрок хотел бы остаться в Италии, в Серии А. так что вариант с "Ромой" лучше всего подходит для этого".
В сезоне 2020/2021, 26-летний албанец провел восемь матчей за "неаполитанцев" во всех турнирах.
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
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|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
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|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17