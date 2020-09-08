Итальянские СМИ сообщили, за какую сумму "Спартак" отпустит Кокорина

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Итальянские СМИ сообщили, за какую сумму "Спартак" отпустит Кокорина

Итальянские СМИ сообщили, сколько денег необходимо будет заплатить клубу за форварда "Спартака" Александра Кокорина.

По данным Sky Sport, "красно-белые" готовы отпустить 29-летнего игрока за 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересована "Рома". Кокорин сможет стать заменой Эдину Джеко.

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил, что футболист может покинуть "Спартак" в скором времени.

А еще: Журналист Николо Скира: Кокорин может продолжить карьеру в "Роме"| http://soccernews.ru
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