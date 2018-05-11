Итальянские СМИ узнали, когда Манчини покинет "Зенит"

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Итальянские СМИ узнали, когда Манчини покинет "Зенит"

Итальянские СМИ узнали, когда главный тренер "Зенита" Роберто Манчини покинет свой пост.

Как сообщает Football Italia, 53-летний специалист уже в понедельник расторгнет контракт с питерским клубом и до среды заключит соглашение с итальянской федерацией футбола.

Отмечается, что Манчини договорился об уходе из "Зенита" без выплаты компенсации.

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