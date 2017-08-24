Итальянские топ-клубы нацелились на вингера "Вальядолида"

Вингер "Вальядолида" Хосе Арнаис может продолжить карьеру в итальянской Серии А, информирует Calciomercato.

Как сообщил спортивный директор клуба Мигель Анхель Гомес, к 22-летнему футболисту проявляют интерес "Ювентус", "Наполи" и "Интер".

Стоит отметить, что в контракте Арнаиса прописана достаточно скромная сумма отступных - четыре миллиона евро.

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