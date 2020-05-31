Итальянские топ-клубы поборются за защитника "Атлетико"

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Итальянские топ-клубы поборются за защитника "Атлетико"

"Рома", "Интер" и "Наполи" проявляют интерес к колумбийскому защитнику "Атлетико" Сантьяго Ариасу, сообщает AS.

По сведениям издания, итальянские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ариас недоволен количество игрового времени в стане "матрасников", поэтому готов рассмотреть предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне 28-летний Ариас провел за "Атлетико" 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с испанским клубом действует до лета 2023 года.

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