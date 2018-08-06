Итальянские законы могут поспособствовать трансферу Погба в "Ювентус"

Итальянские законы могут поспособствовать трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 25-летний хавбек вполне может затребовать у "красных дьяволов" своей продажи в стан "старой синьоры" ввиду того, что на Апеннинах действует закон, по которому лица, получаемые прибыль из-за границы, платят в качестве налогов фиксированную сумму - всего 100 тысяч евро. Учитывая многочисленные спонсорские контракты француза с рядом известных брендов, этот пункт может оказать существенное влияние на принятие футболистом решения по своему будущему.

Напомним, борьбу за Погба ведут два европейских топ-клуба. | soccernews.ru