Итальянские законы могут поспособствовать трансферу Погба в "Ювентус"

Теги ювентусманчестер юнайтедполь погба

Итальянские законы могут поспособствовать трансферу Погба в "Ювентус"Итальянские законы могут поспособствовать трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 25-летний хавбек вполне может затребовать у "красных дьяволов" своей продажи в стан "старой синьоры" ввиду того, что на Апеннинах действует закон, по которому лица, получаемые прибыль из-за границы, платят в качестве налогов фиксированную сумму - всего 100 тысяч евро. Учитывая многочисленные спонсорские контракты француза с рядом известных брендов, этот пункт может оказать существенное влияние на принятие футболистом решения по своему  будущему.

Напомним,  борьбу за Погба ведут два европейских топ-клуба. | soccernews.ru

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