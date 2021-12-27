Итальянским клубам предложили услуги защитника "Эвертона" Диня

Фото твиттер "Эвертона"

"Эвертон" пытается избавиться от левого защитника Люки Диня, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, подписать 28-летнего футболиста уже предложили "Интеру" и "Наполи".

Французский фулбек не входит в планы тренерского штаба "ирисок" после приобретения украинца Виталия Миколенко.

В текущем сезоне Динь сыграл за "Эвертон" 15 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Рома" и "Наполи" поспорят за трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru