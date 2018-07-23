Итальянский агент анонсировал громкий трансфер "Реала"

Известный итальянский агент Федерико Пасторелло высказал свое видение относительно работы мадридского "Реала" на трансферном рынке.

" Я думаю, что "Бавария" не отпустит Роберта Левандовски, поэтому игроком "Реала" я вижу Эдинсона Кавани ", - приводит слова футбольного агента fichajes.com.

Отметим, что будущее уругвайского бомбардира в ПСЖ до си пор остается туманным.

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