Итальянский агент анонсировал громкий трансфер "Реала"

Теги реал мадридэдинсон кавани роберт левандовски

Итальянский агент анонсировал громкий трансфер "Реала"Известный итальянский агент Федерико Пасторелло высказал свое видение относительно работы мадридского "Реала" на трансферном рынке.

"Я думаю, что "Бавария" не отпустит Роберта Левандовски, поэтому игроком "Реала" я вижу Эдинсона Кавани", - приводит слова футбольного агента fichajes.com.

Отметим, что будущее уругвайского бомбардира в ПСЖ до си пор остается туманным.

Не пропустите:  Роналду избегает встречи с Пересом. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 23 июля

Главные новости дня: 23 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов