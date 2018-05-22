Итальянский агент Пасторелли: "Не знаю, стоит ли Сарри уходить из "Наполи" в "Зенит"

Известный итальянский агент Федерико Пасторелли прокомментировал слухи о возможном подписании питерским "Зенитом" контракта с главным тренером "Наполи" Маурицио Сарри.

"Сарри может стать тренером "Зенита", но я не знаю, стоит ли ему уходить из "Наполи" и из Серии А в "Зенит" и чемпионат России. К тому же без участия в Лиге Чемпионов на будущий сезон", - цитирует Пасторелли СЭ.

Напомним, Калинич намерен отклонить предложения "Зенита", "Спартака" и "Локомотива". | soccernews.ru