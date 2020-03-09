Итальянский агент предложил провести все матчи Евро-2020 в России
Итальянский агент Марко Трабукки выдвинул идею о проведении всех матчей чемпионата Европы 2020 года в России из-за эпидемии коронавируса.
"Сезон-19/20 в Серии А и в Швейцарии приостановили и, скорее всего, отменят. Думаю, многие страны ЕС запретят УЕФА проводить Евро-2020 на их территории. Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести Евро-2020 в России? Без иностранных болельщиков", – написал Трабукки в своем Twitter.
Напомним, что Евро-2020 состоится в 12 странах. Турнир запланирован с 12 июля по 12 июля. В Санкт-Петербурге пройдет четыре матча (три - на групповом турнире, а также один из четвертьфиналов).
Не пропустите: Распространение коронавируса в Италии не повлияет на проведения матча открытия в Риме. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1