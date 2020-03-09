Итальянский агент предложил провести все матчи Евро-2020 в России

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Итальянский агент предложил провести все матчи Евро-2020 в России
Итальянский агент Марко Трабукки выдвинул идею о проведении всех матчей чемпионата Европы 2020 года в России из-за эпидемии коронавируса.

"Сезон-19/20 в Серии А и в Швейцарии приостановили и, скорее всего, отменят. Думаю, многие страны ЕС запретят УЕФА проводить Евро-2020 на их территории. Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести Евро-2020 в России? Без иностранных болельщиков", – написал Трабукки в своем Twitter.

Напомним, что Евро-2020 состоится в 12 странах. Турнир запланирован с 12 июля по 12 июля. В Санкт-Петербурге пройдет четыре матча (три - на групповом турнире, а также один из четвертьфиналов).

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