Итальянский агент считает трансфер Промеса в "Милан" маловероятным

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Итальянский агент считает трансфер Промеса в "Милан" маловероятным

Итальянский футбольный агент Людовико Спинози высказался об интересе "Милана" к игроку "Спартака" Квинси Промесу.

"Промес - высококлассный игрок, который отлично зарекомендовал себя в РПЛ. Но, как мне кажется, его трансфер в "Милан" маловероятен. Всё дело в том, что клуб хочет усилить центральную линию, в то время как на флангах нападения "Милана" кадровых проблем нет" - приводит слова агента Football Italia.

Напомним, что "Спартак" готов продать Промеса за 25 миллионов евро.

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