Итальянский агент жестко раскритиковал Кокорина после матча с "Торино"

Фото: инстаграм "Фиорентины"\Автор неизвестен

Итальянский агент и фанат "Фиорентины" Фурио Валькареджи поделился мнение об игре нападающего Александра Кокорина в матче 21-го тура Серии А против "Торино", в котором "фиалки" проиграли со счетом 0:4.

"Такой несмотрибельный матч. Думаю, такое сложно повторить. Кокорин — футболист, отвергнутый "Фиорентиной". Я не могу объяснить его выход на поле. Почему его решили выпустить на поле? Чтобы он выглядел дерьмово, как это было?

Я бы сохранил ему ноль в статистике и позволил Влаховичу отыграть весь матч", — цитирует Валькареджи Fiorentina News.

Российский форвард заменил Душана Влаховича на 73-й минуте, после чего не отметился результативными действиями.

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