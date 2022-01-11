Итальянский агент жестко раскритиковал Кокорина после матча с "Торино"

Теги фиорентинаалександр кокорин

Итальянский агент жестко раскритиковал Кокорина после матча с "Торино"

Фото: инстаграм "Фиорентины"\Автор неизвестен

Итальянский агент и фанат "Фиорентины" Фурио Валькареджи поделился мнение об игре нападающего Александра Кокорина в матче 21-го тура Серии А против "Торино", в котором "фиалки" проиграли со счетом 0:4.

"Такой несмотрибельный матч. Думаю, такое сложно повторить. Кокорин — футболист, отвергнутый "Фиорентиной". Я не могу объяснить его выход на поле. Почему его решили выпустить на поле? Чтобы он выглядел дерьмово, как это было?

Я бы сохранил ему ноль в статистике и позволил Влаховичу отыграть весь матч", — цитирует Валькареджи Fiorentina News.

Российский форвард заменил Душана Влаховича на 73-й минуте, после чего не отметился результативными действиями.

Также не пропустите: "Сассуоло" интересуется игроком "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: Даниэль Фарке станет новым тренером "Краснодара"

Источник: Даниэль Фарке станет новым тренером "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов