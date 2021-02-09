Итальянский футболист получил тяжелейшие травмы после удара током и падения с высоты

Защитник молодежного состав "Вероны" Андреа Греселе получил тяжелейшие травмы, попытавшись залезть на крышу поезда, сообщает ESPN.

По сведениям источника, Греселе коснулся высоковольтного провода и его ударило током. После этого он упал на землю с высоты четырех метров. Футболист попал в больницу, где ему диагностировали перелом позвонков и отек головного мозга. Итальянец перенес операцию и в настоящее время находится в реанимации.

"Андреа, мы все с тобой, с твоими близкими, которые, также как и мы, заботятся о тебе", - говорится в сообщении пресс-службы "Вероны".

Не пропустите: AS: Килиан Мбаппе пугает "Реал". | http://soccernews.ru