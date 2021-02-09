Итальянский футболист получил тяжелейшие травмы после удара током и падения с высоты
Защитник молодежного состав "Вероны" Андреа Греселе получил тяжелейшие травмы, попытавшись залезть на крышу поезда, сообщает ESPN.
По сведениям источника, Греселе коснулся высоковольтного провода и его ударило током. После этого он упал на землю с высоты четырех метров. Футболист попал в больницу, где ему диагностировали перелом позвонков и отек головного мозга. Итальянец перенес операцию и в настоящее время находится в реанимации.
"Андреа, мы все с тобой, с твоими близкими, которые, также как и мы, заботятся о тебе", - говорится в сообщении пресс-службы "Вероны".
Не пропустите: AS: Килиан Мбаппе пугает "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
ПСЖ нацелился на Де Хеа
-
Куман оценил состояние "Барселоны" на данный момент
-
Один из лидеров ПСЖ пропустит 1-й матч Лиги чемпионов с "Барселоной"
-
"Милан" может продлить Ибрагимовича на год
-
Полиция определила еще трех подозреваемых в смерти Марадоны
-
"Зенит" теряет Малкома
-
Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании
-
1
21-летний форвард "Барселоны" купил суперкар за 250 тыс евро. У него 1 гол в сезоне (фото)
-
В чемпионате Испании определили лучшего игрока января
-
Итальянский футболист получил тяжелейшие травмы после удара током и падения с высоты
-
Понсе высказался об уходе Кокорина из "Спартака"
-
Футболист "Шахтера" устроил ДТП в пьяном виде
-
Куман отреагировал на изображение Месси в форме ПСЖ на обложке France Football
-
"Севилья" - "Барселона": где смотреть матч Кубка Испании
-
1
Шалимов высказался о скандальном "письме 14-ти", написанном перед ЧМ-1994
-
"Барселона" объявила заявку на матч с "Севильей" в Кубке Испании
-
Селезнев сделал заявление о своем отчислении из украинского клуба
-
Восемь игроков "Барселоны" пропустят матч с "Севильей" в Кубке Испании
-
Дуглас Коста может перебраться в АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Упамекано. На защитника остались три претендента
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17