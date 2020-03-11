Итальянский футболист заразился коронавирусом

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Итальянский футболист заразился коронавирусом

Футболист клуба "Вис Пезаро", который выступает в итальянской Серии С, заболел коронавирусом.

"Мы с радостью сообщаем, что нам игрок находится в хорошем состоянии. У него нет никаких симптомов", - говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Напомним, что футбольные матчи в Италии остановлены до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса, которым заразились более 10 тысяч человек. Число умерших превысило 600 человек.

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