Итальянский футболист заразился коронавирусом
Футболист клуба "Вис Пезаро", который выступает в итальянской Серии С, заболел коронавирусом.
"Мы с радостью сообщаем, что нам игрок находится в хорошем состоянии. У него нет никаких симптомов", - говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.
Напомним, что футбольные матчи в Италии остановлены до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса, которым заразились более 10 тысяч человек. Число умерших превысило 600 человек.
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|Ювентус
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|2
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|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
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|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
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|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
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|СПАЛ
|26
|18
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|26
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