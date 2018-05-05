Итальянский гранд контактирует с наставником "Шахтера"

Теги наполишахтер донецкпаулу фонсекамаурицио сарриаурелио де лаурентис

Итальянский гранд контактирует с наставником "Шахтера""Наполи" вышел на контакт с главным тренером донецкого "Шахтера" Паулу Фонсекой, информирует Corriere della Serra.

По сведениям издания, президент "партенопейцев" Аурелио де Лаурентис лично выходил на связь с 45-летним специалистом, чтобы обсудить условия его возможного переезда на "Сан-Паоло". В португальце клубный босс "Наполи" видит потенциальную замену наставнику своей команды Маурицио Сарри, который уже ближайшим летом может уйти в лондонский "Челси".

Напомним, также "Наполи" проявляет интерес к Эмери. | soccernews.ru

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