Итальянский гранд контактирует с наставником "Шахтера"

"Наполи" вышел на контакт с главным тренером донецкого "Шахтера" Паулу Фонсекой, информирует Corriere della Serra.

По сведениям издания, президент "партенопейцев" Аурелио де Лаурентис лично выходил на связь с 45-летним специалистом, чтобы обсудить условия его возможного переезда на "Сан-Паоло". В португальце клубный босс "Наполи" видит потенциальную замену наставнику своей команды Маурицио Сарри, который уже ближайшим летом может уйти в лондонский "Челси".

Напомним, также "Наполи" проявляет интерес к Эмери. | soccernews.ru