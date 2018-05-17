Итальянский гранд нацелился на хавбека "Зенита"

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Итальянский гранд нацелился на хавбека "Зенита"Миланский "Интер" нацелился на полузащитника питерского "Зенита" Леандро Паредеса, информирует calcionews24.

По сведениям источника, "нерадзурри" планируют предпринять попытки подписать 23-летнего хавбека "сине-бело-голубых" уже ближайшим летом. В приобретении аргентинца заинтересован лично главный тренер итальянского гранда Лучано Спаллетти, который ранее работал с игроком в "Роме". Ожидается, что сам футболист будет готов вернуться в Серию А.

В нынешнем сезоне Паредес забил 6 мячей и сделал 11 результативных передач в 39 матчах за "Зенит".

Напомним, появилось фото домашней игровой формы "Интера" на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

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