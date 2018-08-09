Итальянский гранд нацелился на Промеса

"Милан" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, итальянский гранд рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также он входит в сферу интересов "Интера" и "Ромы".

"Спартак" оценивает голландца в 30 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Промес провел за "Спартак" 3 матча и забил 1 гол.

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