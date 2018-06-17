Итальянский гранд намерен арендовать Чеха

Вратарь "Арсенала" Петр Чех может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в подписании 36-летнего стража ворот заинтересован "Наполи", который рассматривает вариант с арендой опытного футболиста.

Напомним, что "Наполи" ищет замену для Пепе Рейны. Новый главный тренер "партенопейцев" Карло Анчелотти хорошо знаком с Чехом по совместной работе в "Челси".

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