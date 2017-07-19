Итальянский гранд намерен сделать выгодное предложение Иньесте

Теги интер миланандрес иньестабарселона

Итальянский гранд намерен сделать выгодное предложение ИньестеКапитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста может покинуть свой клуб уже текущим летом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 33-летним хавбеком заинтересовался миланский "Интер", который намерен предложить игроку более выгодный в финансовом плане контракт, нежели он имеет в своем клубе. Если легенда "сине-гранатовых" даст согласие на переезд в Италию, "нерадзурри" активизируют переговорный процесс с "Барсой" по его трансферу.

Напомним, агент Весино прибыл на переговоры с "Интером". | soccernews.ru

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