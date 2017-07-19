Итальянский гранд намерен сделать выгодное предложение Иньесте

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста может покинуть свой клуб уже текущим летом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 33-летним хавбеком заинтересовался миланский "Интер", который намерен предложить игроку более выгодный в финансовом плане контракт, нежели он имеет в своем клубе. Если легенда "сине-гранатовых" даст согласие на переезд в Италию, "нерадзурри" активизируют переговорный процесс с "Барсой" по его трансферу.

Напомним, агент Весино прибыл на переговоры с "Интером". | soccernews.ru