Итальянский гранд стал главным претендентом на Андре Гомеша

Теги барселонамиланандре гомеш

Итальянский гранд стал главным претендентом на Андре ГомешаБлижайшим летом каталонская "Барселона" рассчитывает расстаться со своим полузащитником Андре Гомешем.

Как информирует El Mundo Deportivo, главным претендентом на 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" на сегодняшний день является "Милан". Трансфер португальца оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 28 матчах за "Барселону".

Напомним, "Милан" может обменяться игроками с "Наполи". | soccernews.ru

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