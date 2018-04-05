Итальянский гранд стал главным претендентом на Андре Гомеша

Ближайшим летом каталонская "Барселона" рассчитывает расстаться со своим полузащитником Андре Гомешем.

Как информирует El Mundo Deportivo, главным претендентом на 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" на сегодняшний день является "Милан". Трансфер португальца оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 28 матчах за "Барселону".

Напомним, "Милан" может обменяться игроками с "Наполи". | soccernews.ru