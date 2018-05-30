Итальянский гранд ведет переговоры по Паредесу

Теги леандро паредесзенит санкт-петербургнаполи

Итальянский гранд ведет переговоры по ПаредесуПолузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес может вернуться в итальянскую Серию А, которую он покинул прошлым летом.

Об этом, как информирует СЭ, рассказал известный агент Томислав Эрцег. В частности, он сообщил: "Это правда, что Леандро может вернуться в Италию. "Наполи" хочет приобрести его и ведет переговоры с "Зенитом".

В завершившемся сезоне Паредес забил 6 мячей и сделал 11 результативных передач в 39 матчах за свой клуб.

Напомним, Варга оценил перспективы Семака на посту главного тренера "Зенита". | soccernews.ru

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