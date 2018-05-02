Итальянский гранд заинтересовался Бензема

Форвардом мадридского "Реала" Каримом Бензема заинтересовался "Наполи", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "партенопейцы" рассматривают кандидатуру 30-летнего нападающего "сливочных" в качестве одного из вариантов усиления своей атаки. Француза итальянский клуб оценил в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за "Реал".

Напомним, "Наполи" может обменяться игроками с "Челси". | soccernews.ru