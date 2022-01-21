Итальянский клуб близок к подписанию хавбека ЦСКА Бохинена

Теги цска москвасалернитанаэмиль бохинентрансферы

Итальянский клуб близок к подписанию хавбека ЦСКА Бохинена

Фото инстаграм Эмиля Бохинена

"Салернитана" нацелилась на полузащитника московского ЦСКА Эрика Бохинена.

По информации Salernitana News, клубы ведут переговоры об аренде норвежца до конца сезона за 250 тысяч евро.

Ближайшим летом "Салернитана" сможет выкупить хавбека армейцев за 3,5 миллиона евро.

ЦСКА купил Бохинена год назад за 1,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Языджи выбрал игровой номер в ЦСКА. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Лисакович перешёл из "Локомотива" в "Рубин"

Официально: Лисакович перешёл из "Локомотива" в "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов