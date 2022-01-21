Итальянский клуб близок к подписанию хавбека ЦСКА Бохинена

Фото инстаграм Эмиля Бохинена

"Салернитана" нацелилась на полузащитника московского ЦСКА Эрика Бохинена.

По информации Salernitana News, клубы ведут переговоры об аренде норвежца до конца сезона за 250 тысяч евро.

Ближайшим летом "Салернитана" сможет выкупить хавбека армейцев за 3,5 миллиона евро.

ЦСКА купил Бохинена год назад за 1,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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