Итальянский клуб готов выложить 100 миллионов евро за Бэйла

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Итальянский клуб готов выложить 100 миллионов евро за Бэйла

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанскую прессу, в трансфере 29-летнего валлийца заинтересован "Милан", который готов выложить за игрока 100 миллионов евро.

Отметим, что "россонери" будет сложно провернуть эту сделку, так как клуб в последнее время имел проблемы с финансовым фэйр-плей.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 30 игр, в которых отметился 12 голами и 5 ассистами.

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Комментарии

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kavridov

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