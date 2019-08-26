Итальянский клуб готовит предложение по хавбеку "Манчестер Юнайтед" Фреду
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, купить бразильского хавбека готова "Фиорентина".
"Фиалки" намерены предложить за бывшего игрока "Шахтёра" около 30 миллионов евро.
Стоит отметить, что прошлым летом "красные дьяволы" заплатили за 26-летнего футболиста 59 миллионов.
В дебютном сезоне в "МЮ" Фред сыграл 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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|М
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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