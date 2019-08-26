Итальянский клуб готовит предложение по хавбеку "Манчестер Юнайтед" Фреду

Теги манчестер юнайтедфиорентинафредтрансферы

Итальянский клуб готовит предложение по хавбеку "Манчестер Юнайтед" Фреду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, купить бразильского хавбека готова "Фиорентина".

"Фиалки" намерены предложить за бывшего игрока "Шахтёра" около 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что прошлым летом "красные дьяволы" заплатили за 26-летнего футболиста 59 миллионов.

В дебютном сезоне в "МЮ" Фред сыграл 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Фиорентина" уговаривает Симеоне принять предложение "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Школьники в сборной, "Футбольный Рамадан" и самое длинное имя в истории футбола! Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 2

Школьники в сборной, "Футбольный Рамадан" и самое длинное имя в истории футбола! Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 2

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 3 9
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3 7
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
4 Лестер Сити Лестер Сити 3 5
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 3 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 4
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 4
10 Борнмут Борнмут 3 4
11 Эвертон Эвертон 3 4
12 Челси Челси 3 4
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 4
14 Бернли Бернли 2 3
15 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
16 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
17 Саутгемптон Саутгемптон 3 3
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов