Итальянский клуб хочет переманить спортивного директора "Зенита" Рибальту
Фото сайт "Зенита" / Автор неизвестен
"Парма" заинтересована в услугах спортивного директора "Зенита" Хавьера Рибальты.
По информации SportParma, итальянский клуб ищет менеджера, который будет помогать новому управляющему директору Япу Калму.
Контракт 40-летнего испанца с "сине-бело-голубыми" истекает в июне, после чего он может уйти бесплатно в другую команду.
Рибальта работает в "Зените" с лета 2018 года. После его прихода команда дважды стала чемпионом России.
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|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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