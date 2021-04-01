Итальянский клуб хочет переманить спортивного директора "Зенита" Рибальту

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Итальянский клуб хочет переманить спортивного директора "Зенита" Рибальту

Фото сайт "Зенита" / Автор неизвестен

"Парма" заинтересована в услугах спортивного директора "Зенита" Хавьера Рибальты.

По информации SportParma, итальянский клуб ищет менеджера, который будет помогать новому управляющему директору Япу Калму.

Контракт 40-летнего испанца с "сине-бело-голубыми" истекает в июне, после чего он может уйти бесплатно в другую команду.

Рибальта работает в "Зените" с лета 2018 года. После его прихода команда дважды стала чемпионом России.

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