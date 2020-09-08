Итальянский клуб интересуется форвардом "Спартака" Понсе

Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе может продолжить карьеру в Серии А.

По информации Tuttobolognaweb, на 23-летнего футболиста претендует "Болонья".

Итальянский клуб собирается сделать предложение по трансферу форварда "красно-белых", если не удастся договориться о переходе Владислава Супряги из киевского "Динамо".

Рыночная стоимость Понсе - 4 миллиона евро. В этом сезоне он забил 2 гола в 4 матчах.

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