Итальянский клуб интересуется форвардом "Спартака" Понсе
Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе может продолжить карьеру в Серии А.
По информации Tuttobolognaweb, на 23-летнего футболиста претендует "Болонья".
Итальянский клуб собирается сделать предложение по трансферу форварда "красно-белых", если не удастся договориться о переходе Владислава Супряги из киевского "Динамо".
Рыночная стоимость Понсе - 4 миллиона евро. В этом сезоне он забил 2 гола в 4 матчах.
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