Итальянский клуб интересуется Нагельсманном

Теги ромарб лейпцигюлиан нагельсманн

Итальянский клуб интересуется Нагельсманном

Фото Getty Images

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн может продолжить карьеру в Италии.

По информации La Repubblica, на перспективного немецкого специалиста претендует "Рома".

Напомним, что "волки" собираются сменить главного тренера в случае непопадания в топ-4 Серии А по итогам сезона. 

Сейчас "Рому" возглавляет португалец Паулу Фонсека, но его контракт с клубом истекает летом.

Стоит отметить, что Нагельсманн также интересен "Тоттенхэму" и "Баварии".

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