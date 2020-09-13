Итальянский клуб может перехватить Марио Манджукича у "Локомотива"

Флорентийская "Фиорентина" проявляет интерес к хорватскому нападающему Марио Манджукичу, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, итальянский клуб повторил предложение московского "Локомотива", который готов платить форварду зарплату в размере 2,7 миллионов евро в год. Хорват является свободным агентом, поэтому может достаться новому клубу бесплатно.

34-летний Манджукич ранее выступал за "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), "Вольфсбург", "Баварию", "Атлетико", "Ювентус" и "Аль-Духаиль". За сборную Хорватии сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.

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