Итальянский клуб может подписать трансферную цель "Спартака"

Теги спартак москваудинезесантос

Итальянский клуб может подписать трансферную цель "Спартака"Итальянский "Удинезе" нацелился на защитника бразильского "Сантоса" Лукаса Вериссимо, информирует Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, "зебры" уже длительное время следят за 22-летним беком "рыб" и намерены предпринять попытки подписать его уже в зимнее трансферное окно. Однако на сегодняшний день фаворитом в борьбе за игрока называется московский "Спартак", которые предлагает ему более высокую заработную плату.

Напомним, Вериссимо желает продолжить карьеру в "Спартаке". | soccernews.ru

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