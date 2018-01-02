Итальянский клуб может подписать трансферную цель "Спартака"

Итальянский "Удинезе" нацелился на защитника бразильского "Сантоса" Лукаса Вериссимо, информирует Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, "зебры" уже длительное время следят за 22-летним беком "рыб" и намерены предпринять попытки подписать его уже в зимнее трансферное окно. Однако на сегодняшний день фаворитом в борьбе за игрока называется московский "Спартак", которые предлагает ему более высокую заработную плату.

Напомним, Вериссимо желает продолжить карьеру в "Спартаке". | soccernews.ru