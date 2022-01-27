Итальянский клуб нацелился на форварда сборной Украины Довбика

Фото инстаграм Артема Довбика

"Торино" проявляет предметный интерес к нападающему "Днепра-1" Артёму Довбику, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, "быки" видят в игроке сборной Украины замену для Андреа Белотти, который уйдёт из команды летом на правах свободного агента.

Рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Милан" выкупит форварда Пеллегри. | http://soccernews.ru