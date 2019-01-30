Итальянский клуб нацелился на игрока "Зенита"

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Итальянский клуб нацелился на игрока "Зенита"

"Эмполи" проявляет интерес к словенскому защитнику "Зенита" Михе Мевле, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, итальянский клуб надеется арендовать футболиста до закрытия трансферного окна.

28-летний Мевля перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ростова" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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