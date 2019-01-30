Итальянский клуб нацелился на игрока "Зенита"
"Эмполи" проявляет интерес к словенскому защитнику "Зенита" Михе Мевле, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, итальянский клуб надеется арендовать футболиста до закрытия трансферного окна.
28-летний Мевля перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ростова" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
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|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8