Итальянский клуб начал переговоры о трансфере Йовича

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, предметный интерес к звёздному сербу проявляет "Наполи".

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис уже вступил в переговоры по поводу возможного трансфера 22-летнего форварда.

Прошлым летом "Реал" купил Йовича за 60 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл за "Реал" 24 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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